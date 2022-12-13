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В Екатеринбурге местные жители спасли девушку во время пожара

18:09
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Семеро мужчин растянули под окном ковер

В Екатеринбурге местные жители спасли девушку во время пожара. Огонь вспыхнул на 4 этаже жилого дома, передает "ТВ Центр".

За считанные минуты черные клубы дыма заволокли помещение и начали вырываться из окна. Хозяйка квартиры оказалась отрезана от выхода. Понимая, что ждать пожарных нельзя, соседи и неравнодушные прохожие бросились на выручку.

Семеро мужчин растянули под окном ковер. Удержать прыгнувшую на него девушку не получилось, но удалось значительно смягчить удар. С травмой спины пострадавшая сейчас в больнице.

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