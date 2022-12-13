"Полезные, но трудные": МИД о переговорах с США в Стамбуле

Москва и Вашингтон планируют продолжить контакты

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал о консультация России и США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. Прошли они в Стамбуле.

"Мы оцениваем их как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален и, по большому счету, он по второстепенным вопросам", - цитирует дипломата РИА Новости.

Как уточнил замглавы МИД, стороны не смогли продвинуться по главным вопросам, это среди прочего работа загранучреждений, выдача виз и ротация дипломатов.

Москва и Вашингтон планируют продолжить такие контакты, добавил замминистра.

Ранее Рядков сообщил, что переговоры в Стамбуле не являются сигналом, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам.

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