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США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия

19:34
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Вашингтон продолжит отслеживать ситуацию

Американский посол при НАТО Джулианн Смит заявила, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. "

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"Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Смит добавила, что Вашингтон продолжит сигнализировать России: ее ждут беспрецедентные последствия, если она все же использует ЯО.

НАТО воздерживается от "значительных коррективов" своей ядерной политики, заключила посол.

Ранее Владимир Путин заявил, что ядерные силы у России - в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.

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