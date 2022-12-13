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Путин: Россия не позволит очернить и оболгать своих героев

20:11
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Главным оружием против дезинформации будут служить твёрдые знания, правда и любовь к России

Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеобращении на церемонии награждения лауреатов премии "Знание".

"Нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - сказал Путин.

От общества "Знание" президент ждет вклад в национальное и суверенное развитие России и всех ее регионов по всем направлениям.

"Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг", - подчеркнул президент.

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