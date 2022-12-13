Олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за подделанный допинг-контроль

Все его результаты после 18 июня аннулированы
Олимпийский чемпион из США Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщила организация по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
Срок дисквалификации 21-летнего бегуна отсчитывается с 1 июля 2022 года. Все его результаты после 18 июня аннулированы.
Уточняется, что Росс среди прочего обвиняется в "фальсификации или попытке фальсификация допинг-контроля".
Ранее спортсмен признался, что сфальсифицировал автоматически сгенерированное системой ADAMS сообщение. На Олимпиаде в Токио Росс завоевал золото в эстафете 4х400 м.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"