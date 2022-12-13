Байден попытался прокатиться на детском велосипеде и сломал руль

Пришлось звать на помощь ребенка

Во время детского праздника в штате Вирджиния президент США Джо Байден решил в шутку прокатиться на детском велосипеде, но у того внезапно отвалился руль, пишут "Известия" со ссылкой на соцсети.

После поломки глава Белого дома не смог самостоятельно починить велосипед. Ему на помощь пришла девочка, которая просто вставила руль в отверстие.

В июне Байден упал с велосипеда во время прогулки. Президент США не смог сохранить равновесие, подъезжая к репортерам.

В ноябре Байдену исполнилось 80. Он стал самым пожилым президентом в истории США.

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