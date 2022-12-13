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В Европарламенте продолжается расследование дела о коррупции

22:20
  • вторник
  • 13 декабря 2022

Депутаты выступили за прекращение полномочий вице-спикера Евы Кайли

Сегодня получил развитие скандал в Европарламенте. Депутаты выступили за прекращение полномочий вице-спикера Евы Кайли в связи с расследованием дела о коррупции, которое уже окрестили "Катар-гейтом", передает "ТВ Центр".

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Правда, голосование носило скорее формальный характер. С должности заместителя главы Европарламента Кайли сняли сразу после того, как ее и ещё трех человек задержали по подозрению в выплатах крупных денежных сумм или передаче значительных подарков третьим лицам с целью улучшения имиджа Катара в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

В ходе обысков в доме Кайли было найдено в общей сложности 160 тысяч евро. Еще более полутора миллионов евро обнаружили в здании Европарламента.

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