Посетившего Херсон замгенсека ООН обвинили в нарушении границы России

"Бессовестно, стыдно и неприлично"

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон. Об этом на брифинге во вторник сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне", - сказал Дюжаррик (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что ООН направила в Херсон электрогенераторы для обеспечения энергоснабжения школ и больниц.

На визит Гриффитса уже отреагировали власти Херсонской области. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, замгенсекретаря ООН нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации, посетив Херсон.

"Это бессовестно, стыдно и неприлично. Хотя о какой совести можно говорить в этом случае", - написал он в своем телеграм-канале.

9 ноября российские войска покинули правый берег Днепра, где расположен областной центр Херсонской области. Решение было связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

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