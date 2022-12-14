В США небинарный чиновник попался на краже чемоданов

Он был уволен

То ли гомофобия, то ли настал предел терпимости. В Соединённых Штатах выкинули с работы небинарного специалиста!

Сэм Бринтон был предметом гордости американской администрации и всего Управления ядерной энергетики. Служил заместителем помощника секретаря по утилизации ядерного топлива, а это уровень федерального правительства. Неизвестно, какого уровня он был специалистом, но слава пришла, когда Сэм накрасил губы, нарядился помоднее и объявил себя небинарной персоной.

"Администрация Байдена любит говорить о разнообразии в своих рядах. Для назначенцев важнее всего, как они выглядят", - отмечали западные СМИ.

А выглядел Сэм - просто отпад. Любой звезде нужна легенда. Сэм Бринтон охотно рассказывал о детских муках, когда тянуло к однокласснику, за что родители били его током, потом отправили на конверсионную терапию, чтобы купировать порочную страсть.

Правда, вскоре журналисты выяснили, что все эти страдания - чистая выдумка. Но какой спрос с мужика в рюшечках в дешевой бижутерии? Давно прошли в Америке те времена, когда моральный облик был строго регламентирован - от манеры общения до дресс-кода. Без галстука не во всякой компании принимали.

По эту сторону океана тоже действовал свой моральный кодекс строителя коммунизма. В котором необходимыми качествами человека считались "честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни".

Сегодня в Америке нравственная чистота - это постоянные сомнения в своей сексуальной ориентации, метания из одного пола в другой и полная преданность идеалам ЛГБТ. Ядерный Сэм таким и был, активист, красавец, помолвлен с однополчанином. Да просто идеальный американец! Но выперли на улицу не от того, что макияжем не вышел.

Сэм повадился воровать в аэропортах. Сначала увёл чемодан с багажной ленты в Миннеаполисе, разжился женской одеждой. В Лас-Вегасе присмотрел сумку подороже. Добычей стали ювелирные изделия и косметика на 3,5 тысячи долларов. А что? Сотрудник Управления ядерной энергетики должен в обносках ходить и дешёвой помадой пользоваться? Полиция аргументы не оценила, и теперь ядерному Сэму светит до 10 лет тюрьмы. А если бы добрался до ядерного чемоданчика?

Времена поменялись: встречают теперь по макияжу, но провожают по уму. У Сэма в этом смысле всё было в действительности не так, как на самом деле.

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