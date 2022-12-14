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Эксперт высказался о попытке ввести потолок цен на российскую нефть

09:10
  • среда
  • 14 декабря 2022

Ситуацию прокомментировал Леонид Григорьев

Санкционная политика и поддержка Украины обходятся странам Запада всё дороже. С какими издержками столкнётся из-за этого не только европейская, но и вся мировая экономика? Справится ли она с разрывом сложившихся торговых связей? Как скажется на рынке энергоресурсов введение потолка цен на российскую нефть?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с профессором Высшей школы экономики Леонидом Григорьевым.

"Главное, что под санкции хочется сбить инфляцию. И попытка ввести потолок цен соседствует с введением более высоких ставок процентов. Периодически конкуренция между энергоэкспортерами приводила к большим "качелям". То, что сейчас цены стоят в течение 5-6 лет, это результат ОПЕК+", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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