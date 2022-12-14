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Минобороны показало кадры работы гаубиц "Гиацинт"

08:58
  • среда
  • 14 декабря 2022

Они применяются в зоне спецоперации

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", которые задействованы в специальной военной операции
Минобороны показало боевую работу "Искандеров"

Среди основных целей наших артиллеристов - бронетехника, скопления живой силы и артбатареи националистов. При необходимости расчёты ведут заградительный огонь и прикрывают наступающие российские подразделения.

Для разведки и корректировки огня используют беспилотники. Выпустив 152-миллиметровые снаряды по объектам ВСУ, бойцы покидают позиции и укрываются в блиндажах, чтобы избежать попадания под ответный огонь.

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Работа расчётов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б"
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