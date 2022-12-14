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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:59
  • среда
  • 14 декабря 2022

Они проявляют мужество и отвагу

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма наших военных, защищающих Донбасс.

Рядовой Даниил Тюкавкин прикрывал сослуживцев в ходе столкновения с превосходящими силами неонацистов. Украинские радикалы пытались окружить наших военных, но благодаря действиям Даниила группа смогла передислоцироваться и занять более выгодную позицию. Атака была сорвана, противник понёс тяжёлые потери.

Ефрейтор Артём Перевозкин обошёл приближавшиеся к позициям наших военных формирования ВСУ с фланга. Несколькими точными выстрелами Артем поджёг два танка националистов, лишив пехоту огневой поддержки, и не допустил прорыва обороны.

Капитан Валентин Бессонов, попав под плотный огонь, сумел отремонтировать повреждённую линию связи. Благодаря этому российские военные смогли оперативно согласовать свои действия и передать артиллеристам координаты огневых точек противника для их подавления. За проявленную отвагу Валентин награждён медалью Суворова.

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