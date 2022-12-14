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CNN узнал о планах США объявить о передаче Украине ЗРК Patriot

08:42
  • среда
  • 14 декабря 2022

Официальное подтверждение этой информации не поступало

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказали информированные источники телеканала CNN.

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План отправки Украине Patriot должен получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, утверждают источники, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

По сведениям телеканала, Байден подпишет этот план, а официальное заявление по этому поводу может быть сделано уже на этой неделе.

В таком случае комплексы Patriot могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу станут законной целью Вооружённых сил России.

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