ВС России ведут постоянное наблюдение за действиями противника

Российские разведчики на купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал командир группы специального назначения Западного военного округа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российского командира, ВС России вели наблюдение за противником на специальном пункте. По его словам, "пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику", однако "в ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари".

Российские бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.

Украинские военные "по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить". По расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов. Военнослужащие Украины понесли потери, а выжившие спасались бегством, рассказал российский командир.

13 декабря российские военные уничтожили на купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков и сорвали попытку ВСУ контратаковать на южнодонецком направлении, ликвидировав там до 50 украинских военных. Также российские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на донецком направлении, уничтожив больше 30 украинских военных.

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