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ВСУ попали под удар российских военных из-за фонариков

08:23
  • среда
  • 14 декабря 2022

ВС России ведут постоянное наблюдение за действиями противника

Российские разведчики на купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал командир группы специального назначения Западного военного округа.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российского командира, ВС России вели наблюдение за противником на специальном пункте. По его словам, "пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику", однако "в ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари".

Российские бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.

Украинские военные "по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить". По расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов. Военнослужащие Украины понесли потери, а выжившие спасались бегством, рассказал российский командир.

13 декабря российские военные уничтожили на купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков и сорвали попытку ВСУ контратаковать на южнодонецком направлении, ликвидировав там до 50 украинских военных. Также российские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на донецком направлении, уничтожив больше 30 украинских военных.

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