Пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы в США из-за незаконной закупки электроники

США считают это нарушением санкций

Американские власти во вторник, 13 декабря, предъявили обвинения группе из семи человек, в том числе пяти гражданам России, в закупке электронных компонентов и техники в обход американских санкций для российской оборонной промышленности.

В Министерстве юстиции США объявили, что каждому из обвиняемых может грозить до 30 лет тюремного заключения, поскольку они "незаконно приобретали и экспортировали" электронные компоненты, "некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений".

Американские власти считают, что россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, а также проживающие в США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко — были связаны с компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал". Эти компании, как полагают в США, контролируются российскими спецслужбами, а Конощенок является сотрудником ФСБ.

Конощенок задержан в Эстонии, США добиваются его экстрадиции. Ермоленко и Брайман задержаны в Соединённых Штатах. Четыре гражданина России — фигуранты этого дела пока находятся на свободе, сообщает ТАСС.

Обход санкций является преступлением в Соединённых Штатах, такое же изменение вносят в нормативно-правовые акты в Евросоюзе. В ноябре Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений. Это решение принято в связи с санкциями против России, которые крайне важно реализовывать в полном объеме, говорится в заявлении Совета ЕС.

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