Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Из-за сильного снега действует "желтый" уровень погодной опасности

Причерноморский циклон принес в столичный регион сильные осадки и похолодание. Об этом в среду, 14 декабря, рассказали в метеобюро Москвы.

Метеорологи отметили со ссылкой на данные метеостанции ВДНХ, что прирост осадков за ночь в Москве составил около 20% месячной нормы — в городе выпало 11 мм снега. При этом месячная норма осадков для декабря в столице составляет 56 мм.

По предварительным оценкам, с субботы в Москве выпало уже 52 мм осадков — более 90% месячной нормы. Ожидается, что снегопад в Москве прекратится после полудня, сообщает "Интерфакс".

Из-за сильного снега и заносов на дорогах в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности. Он сохранится в Москве и Подмосковье до 9:00 14 декабря.

Кроме того, до 12:00 15 декабря действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве в ближайшие дни произойдет очередная смена погоды. Дожди станут менее интенсивными, а со среды начнется понижение температуры и снегопады, поскольку в столичный регион начнут поступать воздушные массы с запада и юго-запада.

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