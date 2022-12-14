Задержан еще один подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Ранее следователи задержали двух человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших пожар в торговом центре в Химках. Об этом в среду, 14 декабря, рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве не привели подробности о новом задержанном, однако подчеркнули, что следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, по чьей вине наступили трагические последствия, сообщает АГН "Москва".

Пожар вспыхнул в магазине OBI утром 9 декабря. Пламя распространилось очень быстро, поскольку в магазине находились банки с краской и аэрозоли. Площадь возгорания достигала 17 тысяч квадратных метров. Прогремело несколько взрывов. В результате гипермаркет оказался практически полностью уничтожен. Один человек погиб.

12 декабря стало известно, что в рамках возбужденного уголовного дела задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что и привело к крупному пожару.

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