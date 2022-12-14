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В кабмине поручили проработать меры поддержки киберспорта и видеоигр

10:03
  • среда
  • 14 декабря 2022

Инновационные компании могут получить поддержку от институтов развития

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Об этом в среду, 14 декабря, рассказали в аппарате замглавы кабмина.
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Поручение адресовано Минцифры, Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам. Также в его выполнении примут участие представители отрасли.

Отчитаться о выполнении поручения предписано в срок не позднее двух месяцев.

При этом отмечается, что решения о формировании нового федерального проекта по развитию отечественной индустрии видеоигр пока нет. Однако малые инновационные предприятия, в том числе в области игровой индустрии могут получить поддержку от институтов развития, сообщает "Интерфакс".

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил, что российским властям следует заняться продвижением компьютерных игр, направленных на созидание. Петров отметил, что в последние годы компьютерные игры стали не просто развлечением для молодежи, а настоящей виртуальной реальностью, которая, влияет на "настоящую жизнь".

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