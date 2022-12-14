Иностранные наемники убежали, испугавшись российских разведчиков

ВСУ теряют позиции

Данные о ситуации в Донбассе. Украинские националисты открыли массированный огонь по Горловке. Снаряды упали на жилые кварталы, повреждена школа. В результате атаки погибли 2 человека. Также боевики продолжают обстреливать Донецк. Российские войска вытесняют противника из Марьинки. Удалось отрезать пути снабжения. ВСУ несут большие потери.

Марьинка в плотном огневом кольце российской артиллерии, авиации и танков. Город окружен. Тяжелая техника не дает боевикам вырваться. Единственная дорога, по которой ВСУ перебрасывали подкрепление, отрезана.

Передовые отряды ополченцев сейчас занимают уже центральные районы Марьинки. И это не просто локальный успех. Наступление российских войск в Донбассе за последние дни позволило взять под контроль более 50 процентов территории Донецкой республики.

Это еще не окончательное бегство, но очень тревожный звонок для киевских властей. ВСУ отводят из Соледара часть своих подразделений. Точнее, то, что от них осталось. Потери батальонов – до 70 процентов убитыми и ранеными. А резервов, способных сдержать наступление российских воск, почти нет. Боевики из отрядов территориальной обороны – не профессиональные военные. И потому нередко сдаются без особого сопротивления. А наемники, на которых делает ставку Украина, "рубиться" со спецназом не очень хотят. И, порой, просто бросают позиции.

В Артемовске российские подразделения прорвали оборону ВСУ. И штурмом взяли несколько брошенных заводов в промзоне. Где у радикалов были хорошо укрепленные позиции. Под огонь российских разведчиков попала сводная группа наемников. Американцы, поляки, грузины. Даже не рискнули дать бой. Рассыпались вдоль обочины. А потом и вовсе пустились наутек. Попытка контратаковать, в очередной раз закончилась серьезными потерями.

В Майорске на уничтоженных позициях ВСУ – тела убитых боевиков. Их никто и не пытался забрать. Брошены своими. В зданиях, где сидели националисты, оставленная натовская экипировка и боеприпасы. Город до освобождения удерживали наемники из Польши и ФРГ. Отсюда прямая дорога на Артемовск. Две трети трассы контролируют ополченцы. ВСУ пытаются вернуть Майорск и каждый день забрасывают город снарядами и минами.

Впрочем, немало иностранцев сегодня действует и в тылу ВСУ. По информации властей Запорожской области, в городок Марганец – он в 12 километрах от атомной электростанции - прибыл еще один отряд поляков. В его составе – сотрудники спецслужб и кадровые военные. Подчиняются только генералам из НАТО. Украинских командиров игнорируют. Основная задача – проведение фильтрационных операций в Запорожье. То есть, у группы вполне конкретные карательные функции. Поиск и устранение мирных жителей, которые симпатизируют России.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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