ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иностранные наемники убежали, испугавшись российских разведчиков

11:51
  • среда
  • 14 декабря 2022

ВСУ теряют позиции

Данные о ситуации в Донбассе. Украинские националисты открыли массированный огонь по Горловке. Снаряды упали на жилые кварталы, повреждена школа. В результате атаки погибли 2 человека. Также боевики продолжают обстреливать Донецк. Российские войска вытесняют противника из Марьинки. Удалось отрезать пути снабжения. ВСУ несут большие потери.
Песков ответил на вопрос о возможности вывода войск с Украины до конца года

Марьинка в плотном огневом кольце российской артиллерии, авиации и танков. Город окружен. Тяжелая техника не дает боевикам вырваться. Единственная дорога, по которой ВСУ перебрасывали подкрепление, отрезана.

Передовые отряды ополченцев сейчас занимают уже центральные районы Марьинки. И это не просто локальный успех. Наступление российских войск в Донбассе за последние дни позволило взять под контроль более 50 процентов территории Донецкой республики.

Это еще не окончательное бегство, но очень тревожный звонок для киевских властей. ВСУ отводят из Соледара часть своих подразделений. Точнее, то, что от них осталось. Потери батальонов – до 70 процентов убитыми и ранеными. А резервов, способных сдержать наступление российских воск, почти нет. Боевики из отрядов территориальной обороны – не профессиональные военные. И потому нередко сдаются без особого сопротивления. А наемники, на которых делает ставку Украина, "рубиться" со спецназом не очень хотят. И, порой, просто бросают позиции.

В Артемовске российские подразделения прорвали оборону ВСУ. И штурмом взяли несколько брошенных заводов в промзоне. Где у радикалов были хорошо укрепленные позиции. Под огонь российских разведчиков попала сводная группа наемников. Американцы, поляки, грузины. Даже не рискнули дать бой. Рассыпались вдоль обочины. А потом и вовсе пустились наутек. Попытка контратаковать, в очередной раз закончилась серьезными потерями.

В Майорске на уничтоженных позициях ВСУ – тела убитых боевиков. Их никто и не пытался забрать. Брошены своими. В зданиях, где сидели националисты, оставленная натовская экипировка и боеприпасы. Город до освобождения удерживали наемники из Польши и ФРГ. Отсюда прямая дорога на Артемовск. Две трети трассы контролируют ополченцы. ВСУ пытаются вернуть Майорск и каждый день забрасывают город снарядами и минами.

Впрочем, немало иностранцев сегодня действует и в тылу ВСУ. По информации властей Запорожской области, в городок Марганец – он в 12 километрах от атомной электростанции - прибыл еще один отряд поляков. В его составе – сотрудники спецслужб и кадровые военные. Подчиняются только генералам из НАТО. Украинских командиров игнорируют. Основная задача – проведение фильтрационных операций в Запорожье. То есть, у группы вполне конкретные карательные функции. Поиск и устранение мирных жителей, которые симпатизируют России.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
РСЗО "Торнадо" ВС России
РСЗО "Торнадо" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.