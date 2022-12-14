Киев расстроился исчезновением конфликта из трендов соцсетей

Политика Киева вызывает вопросы у Запада

Запад пересматривает свое отношение к Украине. Как пишет американское издание Newsweek, политика президента Зеленского вызывает все больше вопросов. Киевские власти так и не решили проблему коррупции, фактически устранили политических оппонентов, активно поощряют ультраправый национализм. Еще одним веским поводом для недовольства стали гонения на верующих Украинской православной церкви. И ярким симптомом перемен в настроениях стало исчезновение темы украинского конфликта из трендов в ведущих соцсетях.

Украина исчезла. Пока в киберпространстве одной из соцсетей. Но именно эта новость, судя по всему, волнует официальный Киев больше, чем вхождение в зимний период без тепла и света. Советник главы офиса Зеленского возмущен до глубины души: по его мнению, политика заблокированного в России "Твиттера" изменилась в худшую сторону. При новом владельце Илоне Маске посмели убрать тему боевого конфликта из топов новостей. Более того, у пользователей с украинскими номерами появились проблемы с входом в аккаунт, возмущается чиновник. Впрочем, аппарату Зеленского есть чем заняться и согреться. Любовью. Причем, однополой. Киев в своем стремлении во всем подражать западным кураторам готовится узаконить браки между секс-меньшинствами. Вон, заокеанские боссы-то уже подписали легализующий однополые союзы закон. А чем Украина хуже?

"Сегодня я подписываю закон об уважении брака. Расизм, антисемитизм, гомофобия, трансфобия — все они связаны. Но противоядием от ненависти является любовь. Этот закон и любовь, которую он защищает, наносят удар ненависти во всех ее проявлениях", - заявил президент США Джо Байден.

Сейчас в некоторых штатах США запрещены однополые браки. Подписанный Байденом закон не оставляет им никакого выбора. Причем, сам президент запутался в гей-сообществе и поставил под радужный флаг даже музыкантов из хора, который аккомпанировал торжественному моменту.

Пока Джо Байден озабочен однополым сексом, те, кто реально управляют Штатами, зарабатывают деньги. ВПК и близкие к нему чиновники работают не покладая рук и не закрывая кошельков. Близкий Демпартии канал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США готовятся поставить Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Обучение формирований киевского режима работе с американскими ЗРК может занять несколько месяцев. То есть в краткосрочной перспективе они не спасут от наших ударов возмездия. Но прибыль заокеанские кураторы получат прямо здесь и сейчас. Так, например, в начале декабря Пентагон заказал для ВСУ системы ПВО NASAMS. Цена госконтракта с частной американской компанией - миллиард 200 миллионов долларов. Чем Киев за это все будет расплачиваться, временщики на Банковой пока не думают. Там подписывают очередную долговую кабалу.

Пока Украина пытается удержаться на плаву за чужой счет, европейцы уже не знают, как бы извернуться, чтобы не перерасходовать ставшие золотыми ресурсы. Ввязавшаяся в санкционную войну с Россией ранее нейтральная Швейцария еще летом запустила кампанию, призывающую жителей и предприятия добровольно экономить электричество на фоне угрозы возникновения дефицита газа и электроэнергии. По мере наступления холодов у швейцарского истеблишмента, судя по всему, отморозились не только уши.

Местные власти и бизнес задумали материально замотивировать теплолюбивых граждан потреблять меньше. Одна из идей — провести тендер, где граждане смогут предложить цену, за которую они готовы были бы помёрзнуть этой зимой. Лучший результат — самая низкая сумма — станет выплатой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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