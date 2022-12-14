В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Как регионы борются с сезонными инфекциями

В России растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Сложная ситуация в Кемеровской, Волгоградской и Новгородской областях, а также в республике Коми. В школах отменяют занятия, закрывают на карантин группы в детских садах. За неделю в Калининграде число заболевших выросло в 4 раза. Больницы и поликлиники увеличивают число дежурных бригад. А в ряде учреждений Санкт-Петербурга вводят масочный режим.

В Кемеровской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 62 процента. Резкий скачок заболеваемости произошел на этой неделе.

В поликлиниках в обязательном порядке разводят потоки пациентов. С повышенной температурой принимают в специальных "красных зонах". В эти дни их площади приходится расширять и увеличивать время приема.

В основном, у заболевших сейчас фиксируются вирусы гриппа В и А - так называемого "свиного". Его симптомы - острейшее начало, высокая температура за 39, ломота в теле, головная боль, выраженная слабость. Определить вирус помогают тесты.

В республике Коми свиным гриппом сейчас больше болеют дети. Сложная ситуация и в Магадане - на карантин закрыты десятки групп в детских садах и отдельные классы в школах. В поликлиниках - очереди.

В Магадане инфекционное отделение областной больницы заполнено на 100 процентов. Гериатрическое временно закрыли, его персонал сейчас работает с инфекционными больными. Развернули дополнительные площади, медицинские посты и койки. Медики говорят - у пациентов порой диагностируют двойное заражение - и грипп, и ковид-19. Это особенно опасно.

"Есть тяжелые пациенты, есть пациенты, находящиеся в отделении реанимации. На искусственной вентиляции легких. Получающие интенсивную терапию. В плане оказания помощи необходимые расходные материалы мы имеем для того, чтобы весь объем помощи оказать", - сообщил Сергей Тимофеев, главный врач Магаданской областной больницы.

В Архангельской области ограничили проведение культурно-массовых мероприятий, руководителям предписано не допускать к работе сотрудников с признаками вирусных заболеваний. А в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня ограничивают плановую госпитализацию детей в стационары. Исключение - пациенты с диагнозами, при которых отсрочка невозможна. А, кроме того, во всех социальных учреждениях города вновь вводится масочный режим.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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