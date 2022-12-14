В Москве проходит студенческий форум "Твой ход"

Запланированы лекции и мастер-классы

Одно из ключевых событий для молодёжи в уходящем году. В Москве проходит Всероссийский студенческий форум "Твой ход". Площадка объединила свыше пяти тысяч человек. Участвуют государственные деятели и преподаватели ведущих вузов страны. В центре внимания - национальные приоритеты и роль молодых людей в их реализации.

Деловую программу посвятили актуальным вопросам развития студенчества. На форуме представлен стенд президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проходят познавательные лекции и мастер-классы.

"Мы в этом году собрали на одной площадке все ключевые события для студенческой молодёжи страны. Огромное множество ребят приехало со всей страны, в разных направлениях - они абсолютно разные, но здесь они будут объединены в один Университет - Университет Предназначения. И мы надеемся, что за эти несколько дней форума они смогут понять, в чём же их предназначение, какую пользу они могут принести обществу и какую пользу они могут принести себе", - отметил Дмитрий Покровский, директор Всероссийского студенческого форума "Твой Ход".

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