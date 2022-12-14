Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Левы Ридченко

Ему нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение четырехмесячного Лёвы Ридченко. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика диагностирован первичный иммунодифицит. Организм ребенка настолько беззащитен, что любой вирус может оказаться смертельно опасным. Единственный шанс справиться с недугом - как можно скорее провести трансплантацию костного мозга. Донором станет отец Левы. И теперь благодаря вам у семьи есть деньги на экстренную операцию. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы Левы: "Огромное спасибо каждому из Вас за вклад в здоровье нашего малыша! Благодаря собранным средствам 2 миллиона стволовых клеток костного мозга попадут в кровь Лёвушки уже в ближайшее время. А это значит, что каждый Ваш рубль — это маленькая клеточка и огромный шанс на здоровую и счастливую жизнь в будущем! Трудно передать словами наше счастье! Благодаря Вам наш мальчик узнает, как прекрасен мир и как много в нем доброты, человечности и взаимопомощи. Мы шагаем в новый день с надеждой благодаря каждому из Вас! Хотим пожелать Вам и Вашим семьям крепкого здоровья и таких же отзывчивых и добрых людей в Вашем окружении! Пусть в жизни будет множество ярких моментов и счастливых улыбок!"

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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