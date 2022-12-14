В Барнауле наградили студентку, которая спасла ребенка на пешеходном переходе

Инцидент произошел на прошлой неделе

В Барнауле сегодня наградили студентку, которая спасла ребёнка. Инцидент произошёл на пешеходном переходе. Мальчик перебегал дорогу. Прямо на него на большой скорости ехал автобус. Случайная прохожая буквально выдернула школьника из-под колёс. Теперь о ней знает весь город.

Под гром аплодисментов в городском колледже чествуют героиню и гордость всего Барнаула. Грамота и подарки - от Госавтоинспекции, уважение и восхищение - от жителей краевого центра. На прошлой неделе 17-летняя студентка Яна Татиева спасла ребёнка. Те самые кадры облетели соцсети и прославили девушку далеко за пределами родного города.

Ранее утро. Студентка идёт по пешеходному переходу. Навстречу ей бежит школьник - прямиком под колёса автобуса, который уже набрал приличную скорость. История могла закончиться трагически, если бы не молниеносная реакция девушки. Пару секунд - и мальчик без единой царапины - уже на ногах.

Не успев прийти в себя, шокированные участники происшествия разошлись. Яна добралась до колледжа и только тут пришло осознание. В тот день она вышла из дома на 20 минут позже обычного - проспала.

О спасительнице узнал весь город. Теперь о Яне снимают репортажи, её узнают в транспорте и забрасывают сообщениями в соцсетях. Иначе как ангелом-хранителем не называют. Иногда сравнивают с чудо-женщиной - киногероиней с фантастическими способностями, которая спасала людей. Скромной девушке такое внимание льстит, но немного смущает.

А вот водителя автобуса, который нёсся на большой скорости и даже не притормозил перед пешеходным переходом, пока ищут. И, как уверяют в Госавтоинспекции, обязательно найдут.

Сотрудники ГИБДД просят родителей ещё раз напомнить детям о предосторожности. Только в этом году в Барнауле произошло более 100 аварий с участием несовершеннолетних.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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