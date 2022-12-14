Турция введет новый налог для туристов

Россиянам нужно готовиться к новому сбору с 1 января 2023 года

С 2023 года в Турции начнут взимать с туристов налог на проживание. Его размер составит 2% от стоимости оказываемых туристических услуг.

Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах.

Под действие налога подпадают также услуги, которые предоставляют общественные гостевые дома, базы отдыха и лагери, за исключением ночлежек.

Услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от этого сбора. Дипломатический персонал иностранных государств в Турции также не должен будет платить налог на проживание, сообщает турецкий телеканал NTV.

В ноябре в Ассоциации туроператоров России рассказали, что количество туристов, выехавших с января по сентябрь из России за границу по 15 наиболее популярным направлениям, увеличился на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — с 5,24 млн до 7,5 млн. Самым популярным направлением у россиян остается Турция (3,5 млн поездок).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"