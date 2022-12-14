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Сугробы в столичном регионе выросли до 26 см

10:41
  • среда
  • 14 декабря 2022

Такой показатель характерен для середины зимы

Высота снежного покрова в Москве и Московской области достигла 19 сантиметров и 26 сантиметров соответственно. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Метеоролог написал в своем Telegram-канале, что из-за аномальных снегопадов в Москве на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 5 до 16 см, в Тушино - до 18 см, на Балчуге - до 19 см.

Самый высокий снежный покров образовался в Можайске и Новом Иерусалиме и достиг 24 см, в Черустях и Коломне по 26 см.

В Москве достигнуты климатические показатели конца декабря — начала января, а в Подмосковье — середины зимы, отметил эксперт.

Ранее в метеобюро Москвы рассказали, что прирост осадков за ночь 14 декабря в столице составил около 20% месячной нормы — в городе выпало 11 мм снега. При этом месячная норма осадков для декабря в столице составляет 56 мм. По предварительным оценкам, с субботы в Москве выпало уже 52 мм осадков — более 90% месячной нормы.

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