В Братске из-за аварии без тепла остались 15 тысяч человек

В городе минус 25 градусов

Коммунальная авария в Братске (Иркутская область) оставила без тепла почти 15 тысяч человек.

В ночь на 14 декабря на проспекте Ленина произошел прорыв трубы. Без тепла остались 15 тысяч человек, 83 учреждения, в том числе социальные. Сейчас в Братске минус 25 градусов.

В настоящее время тепло в дома подается по обратному трубопроводу, сообщил мэр города Сергей Серебренников.

Сильного понижения температуры в квартирах нет. <...> В связи с аварией завтра приостанавливается образовательный процесс в школах № 32, 37, 3, гимназии № 1 и в 8 детских садах", - написал он в своем Telegram-канале.

Над устранением последствий аварии работают аварийные службы.

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