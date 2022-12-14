В Москомархитектуре отмечают высокий уровень строительной активности в столице

Интерес девелоперов, инвестирующих в столичные проекты, высокий

Более 54 тысяч заявок на электронные госуслуги обработано Москомархитектурой с начала года. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, данные показали на 13% превышают показатели 2021 года. "Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост", – добавила Юлиана Княжевская.

Она отметила стабильно высокий интерес девелоперов, инвестирующих в столичные проекты. Так, фиксируется спрос на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков.

"За 2022 год чуть чаще обращались за оформлением свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства – 3588 раз", - сообщила председатель Москомархитектуры.

Ранее ведомство запустило еще одну госуслугу – согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений.

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