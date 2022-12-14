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Россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану

11:00
  • среда
  • 14 декабря 2022

Средства были выделены в 2021 году

В 2021 году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану российские власти впервые за 30 лет выдали кредит. Это следует из данных Всемирного банка, которые в среду, 14 декабря, приводит РИА Новости.
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Долг Белоруссии перед Россией за год вырос на 1,9% — до 8,5 млрд долларов. Затем идет Бангладеш, чей долг достиг 4,4 млрд долларов — это почти на треть больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия, ее задолженность увеличилась на 11,7%, до 3,3 млрд долларов.

Впервые с начала 1990-х годов в списке заемщиков России появился Иран, его задолженность составляет 6 млн долларов. Как свидетельствуют материалы Всемирного банка, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году и составляла 251,3 тысячи долларов.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия будет укреплять сотрудничество с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также с Ираном, связи с которым активизируются.

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