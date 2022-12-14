В столице пройдёт благотворительная ярмарка "Московского долголетия" в поддержку новых территорий

Гости парка смогут сделать пожертвование

Благотворительная ярмарка "Московского долголетия" в поддержку новых территорий пройдет в Саду имени Баумана.

С 15 по 18 декабря в саду будет работать благотворительная выставка-ярмарка участников проекта "Московское долголетие" в помощь тяжелобольным и раненым детям.

"В преддверии новогодних праздников участники проекта "Московское долголетие" поддерживают мобилизованных москвичей и дарят частичку своей любви, а также помогают маленьким детям, живущим на новых территориях", - сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он отметил, что москвичи старшего поколения поделятся опытом и всем, чему научились в "Московском долголетии", с другими людьми.

На выставке-ярмарке представят изделия ручной работы. Гости парка смогут сделать пожертвование в международную благотворительную общественную организацию "Справедливая помощь доктора Лизы" и получить в подарок новогодние игрушки.

Пожертвовать можно любую сумму и любым удобным способом. На ярмарке будут размещены специальные урны, а также QR-коды для безналичного перевода. Все собранные средства направят на реализацию программы помощи тяжелобольным и раненым детям.

Также с территории парка можно будет отправить письма со словами поддержки и поздравления с Новым годом москвичам, призванным на военную службу.

Ярмарка будет работать 15 декабря с 14:00 до 21:00, 16-18 декабря - с 10:00 до 21:00. В акции "Поделись теплом" могут принять участие все желающие. Для этого необходимо связать теплые мужские вещи и передать их в отделы долголетия, расположенные в территориальных центрах социального обслуживания в каждом районе города, а также в центры "Московское долголетие".

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