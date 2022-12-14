Минск опроверг стремление найти пути на Запад

При этом Белоруссия не считает какие-либо страны недружественными

Минск не ищет путей на Запад, внешняя политика Белоруссии на всех направлениях должна проводиться сбалансированно. Об этом в среду, 14 декабря, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Политик назвал в числе первоочередных задач Министерства иностранных дел Белоруссии необходимость "найти сбалансированный подход на наших восточном и западном направлениях".

При этом Головченко отметил, что недружественных стран для Белоруссии нет, особенно среди соседей, однако есть "власти отдельных государств, которые в настоящий момент проводят санкционную, недружественную или откровенно враждебную политику по отношению к Белоруссии".

Белорусский премьер пообещал, что Минск будет "адекватно реагировать" на подобные действия, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Белоруссии и России начинает затихать. При этом Лукашенко призвал реально смотреть на вещи, подчеркнув отсутствие ожиданий, что "этот накат в ближайшем будущем, вот завтра, ослабнет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"