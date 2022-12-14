В НАТО решили укрепить системы ПВО и ПРО

Альянс отметил рост числа внешних вызовов безопасности

Североатлантический альянс изучает возможности укрепления систем противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы с возможными угрозами в виде беспилотников и крылатых ракет. Об этом рассказал заместитель командира Объединенного авиационного командования НАТО Джонни Стрингер.

По словам Стрингера, которые в среду, 14 декабря, цитирует Bloomberg, НАТО взвешивает, как укрепить свою противовоздушную и противоракетную обороны для борьбы с такими угрозами, как коммерчески доступные беспилотники и крылатые ракеты.

Представитель Альянса также отметил, что необходимо сосредоточиться на укреплении ПВО различными способами от радаров и систем раннего оповещения до ракет в "соответствии с угрозами", с которыми сталкивается НАТО.

В НАТО заявили, за последнее десятилетие увеличилось число вызовов, в том числе из-за возможности некоторых стран, а также террористических группировок приобретать и использовать беспилотники в качестве оружия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что система обеспечения мировой безопасности под угрозой — она якобы может потерпеть крах в случае победы президента России Владимира Путина на Украине. Также Столтенберг сообщил о поддержке членами НАТО идеи размещения зенитных систем Patriot на Украине.

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