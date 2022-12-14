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Источники узнали о переносе послания Путина Федеральному собранию на 2023 год

11:55
  • среда
  • 14 декабря 2022

Кремль официально не объявлял об этом

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал источник в российском парламенте.
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Собеседник ТАСС отметил, что "послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания". По этой причине обращение главы государства к Федеральному собранию со следующим посланием может произойти не в 2022 году, а в 2023-м, утверждает источник.

В парламенте также заявили, что к посланию нужно "серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени".

Ранее источник в Государственной думе заявил, что "прошла информация" о выборе даты оглашения послания президента к Федеральному собранию — 27 декабря. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет про "неправильное сообщение агентства РИА Новости".

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Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
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