Девочка провалилась в люк при катании на тюбинге в Ленобласти

Ребенок не пострадал

Ребенок провалился в открытый люк во время катания на "ватрушке" в Ленинградской области.

Инцидент произошел в Отрадном о дворе жилого дома. Шестилетняя девочка провалилась на глубину около двух-трех метров. Как можно заметить на кадрах в соцсетях, в это время с горки продолжили кататься другие дети.

На помощь девочке прибыли спасатели. Они достали ее с помощью трехколенной лестницы, пишет издание "Невские новости". Девочка не пострадала, ее передали родителям.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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