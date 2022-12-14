В Госдуме предложили запретить продажу сигарет родившимся позже 2009 года

Важно, чтобы на замену табаку не пришла какая-то альтернатива

В Госдуме предложили запретить продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года.

С такой инициативой выступил депутат нижней палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

когда категория граждан, которой будет запрещено продавать никотиносодержащие изделия, дойдет до совершеннолетия, она уже будет независима от табака, не будет причин, чтобы он попал к ним в руки", - сказал депутат (цитата по "Лента.ру").

При этом нельзя допустить, чтобы на замену табаку пришла какая-то альтернатива, добавил Хамзаев.

Накануне парламент Новой Зеландии в третьем чтении принял закон о пожизненном запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года. Это сделано для того, чтобы "продлить жизнь новому поколению".

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