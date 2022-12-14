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В России с коронавирусом госпитализировали 1607 человек

12:12
  • среда
  • 14 декабря 2022

Скончались 55 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1607 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 14 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7532 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7675 человек, скончались 55 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1847 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 211. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 973 человека, в Московской области – 163.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21685037 случаев заболевания, зарегистрировано 392775 летальных исходов.

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