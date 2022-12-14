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Москвичи могут поздравить участников СВО с Новым годом в рамках акции "С теплом в сердце"

12:26
  • среда
  • 14 декабря 2022

Отправить письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря

Московских учащихся и их родителей приглашают отправить новогодние письма мобилизованным. Это можно сделать в рамках волонтерского проекта "С теплом в сердце".

В письмах школьники и студенты могут выразить военнослужащим слова поддержки, а также поздравить с наступающим Новым годом. Послания необходимо передать в Московский центр "Патриот. Спорт", также есть возможность отправить письмо через волонтерскую организацию в учебном заведении.

Срок отправки новогодних писем - до 23 декабря.

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