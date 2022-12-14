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Жители столицы чаще всего передают в штабы "Москва помогает" сладкие новогодние наборы

12:08
  • среда
  • 14 декабря 2022

Пункты сбора новогодних подарков открылись на 19 площадках "Московских сезонов"

Москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями. Об этом говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.

Второе место среди самых популярных подарков для детей занимают игрушки. Кроме того, в ряде пунктов волонтеры собрали большое число детских книг.

В пункты "Москва помогает" на улице Перерва и площади Славы москвичи активно приносили теплые носки - самый популярный подарок для военнослужащих.

Отметим, что пункты сбора новогодних подарков заработали на 19 площадках "Московских сезонов". Помимо сладостей, принимаются книги, игрушки, теплые вещи и предметы личной гигиены. Также можно оставить поздравления для участников специальной военной операции.

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Штаб "Москва помогает"
Штаб "Москва помогает"
Штаб "Москва помогает"
Штаб "Москва помогает"
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