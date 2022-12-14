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Ключевой путепровод в центре Луганска восстановили московские специалисты

12:25
  • среда
  • 14 декабря 2022

Движение там было приостановлено в июне прошлого года

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы восстановили ключевой путепровод в центре Луганска, расположенный на улице Тараса Рыбаса. Все работы были выполнены максимально быстро и качественно, сообщает в среду пресс-служба комплекса.

"Восстановили бетонные поверхности, провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции. На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетное и перильное ограждения", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, движение по данному путепроводу было приостановлено в июне прошлого года.

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Восстановительные работы в Луганске
Восстановительные работы в Луганске
Восстановленный путепровод в Луганске
Восстановленный путепровод в Луганске
Восстановительные работы в Луганске
Восстановительные работы в Луганске
Восстановленный путепровод в Луганске
Восстановленный путепровод в Луганске
Восстановленный путепровод в Луганске
Восстановленный путепровод в Луганске
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