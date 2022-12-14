Всемирная боксерская ассоциация восстановила россиян в своих рейтингах

Российские и белорусские боксеры были исключены из рейтингов WBA в марте

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила восстановить российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах. Об этом решении организация объявила в среду, 14 декабря.

В заявлении WBA подчеркивается, что "российские и белорусские боксеры не являются солдатами или частью правительств", а значит, не имеют отношения к конфликту на Украине.

При этом в WBA предупредили, что любой спортсмен, выступивший в поддержку специальной военной операции, будет удален из рейтинга, сообщается на официальном сайте ассоциации.

13 декабря стало известно, что россиянин Дмитрий Бивол, обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе, получил на конгрессе WBA награду лучшему боксеру 2022 года.

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