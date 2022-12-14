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Попова объяснила, как сделать прививку от гриппа по завершении массовой вакцинации

12:40
  • среда
  • 14 декабря 2022

Вакцинация остается самым эффективным средством защиты

В России закончена кампания по массовой вакцинации от гриппа. Об этом в среду, 14 декабря, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Глава ведомства подчеркнула, что сделать прививку от гриппа все еще можно — по желанию человека или по назначению врача, а также при наличии медицинских показаний.

Массовая вакцинация населения от гриппа завершена с высоким процентом охвата – 52,2% от всего населения страны, цитирует Попову РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов предупредил, что переносить грипп "на ногах" опасно для здоровья. Самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции – развитие бактериальной инфекции.

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