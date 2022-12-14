Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ метро

В ближайшее время станции откроют для пассажиров

В Москве завершена реконструкция Каховской линии метро. Теперь самая короткая ветка столичной подземки стала составной частью нового Большого кольца. Сегодня там было запущено движение поездов. Пока техническое. Но уже скоро станции откроют и для пассажиров. В церемонии запуска принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В классических черно-белых тонах, но яркая и светлая. Она очень изменилась. Гранитная отделка, мраморные колонны, новое архитектурное освещение - более 1200 светильников. Станция метро "Варшавская" была открыта более 50 лет назад. И после реконструкции от неё фактически остались только железобетонные конструкции, все остальное заменили. Укрепили несущие стены вестибюля, усилили основания платформы. Особое внимание уделили инженерным системам, связи и безопасности.

"После реконструкции на станции появились системы противопожарной защиты. На платформе станции предусмотрена система дымоудаления, которая вмонтирована в колонны станции, это четыре группы, по сути, восемь колонн, которые работают на дымоудаление", - пояснил Рустам Черкесов, генеральный директор ООО Институт Мосинжпроект.

Исторический облик и цветовую гамму сохранили. Отреставрировали четыре кованых панно с изображение Варшавы. Станция стала удобнее. Для маломобильных граждан появился специальный лифт, подъемная платформа. "Варшавская" должна стать частью южного участка Большой кольцевой линии - наряду с "Каховской" и "Каширской". Реконструкция затронула и имеющиеся тоннели.

"Лечение тоннелей, где-то даже переборка тоннелей, для того, чтобы обеспечить безопасный пропуск поездов. Также проведены работы по модернизации инженерной инфраструктуры", - сообщил Александр Мягков, главный инженер ООО Институт Мосинжпроект.

И сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом запуске этого участка - от станции "Каховская" до "Каширской".

"Мы закончили реконструкцию Каховской линии, которая вошла в Южный участок Большой кольцевой линии метро, по сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80 процентов перестроены, оснащены новыми технологиями и интегрированы в Большую кольцевую линию метро", - отметил Собянин.

Тестовыми поездами управляют машинисты-инструкторы. А технический пуск позволит проверить работу всех систем автоматики, телемеханики, управления движением поездов, поездной и диспетчерской радиосвязи.

Ввод этого участка улучшит транспортное обслуживание районов Зюзино, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово. Станция "Каширская" наверняка станет одним из самых востребованных узлов Большого кольца, поскольку здесь существует пересадка на Замоскворецкую линию.

А что касается Большой кольцевой, дальше остается юго-восточная часть, где и будут сосредоточены все усилия строителей. Работы на станциях планируют закончить в нынешнем году. А открыть движение на Большой кольцевой линии обещают в 2023-м.

Юлия Богоманшина, Елена Сахно, Арсений Кобяков, "ТВ Центр".

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