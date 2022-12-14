День финансовой грамотности проходит в Москве

Специалисты расскажут, как распоряжаться деньгами

День финансовой грамотности проходит в среду в Московском центре качества образования.

На мероприятии, организованном Департаментом финансов, специалисты расскажут о том, как распоряжаться деньгами. Научат пользоваться инновационными технологиями. И поделятся советами, как не стать жертвой мошенников.

Для школьников сотрудники ведомства проведут деловую игру "Личные финансы" и мастер-класс по определению подлинности банкнот. Принять участие в акции и получить консультацию можно сегодня до 17:30.

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