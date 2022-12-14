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В Москве прошел благотворительный кадетский бал

15:14
  • среда
  • 14 декабря 2022

Участие приняли 800 пар

В Москве прошёл международный благотворительный кадетский бал. Он объединил участников нашей страны и Белоруссии.

800 пар кружились в огромном зале Гостиного двора. Вальс, полька, кадриль - всё надо было освоить и довести до идеала, чтобы получить право участвовать в мероприятии такого уровня.

Готовились почти полгода. Зато наконец смогли показать изящество и подлинную красоту классического танца. Глядя на вереницу юных дам и кавалеров, трудно представить, что это будущие выпускники военных училищ.

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Кадетский бал
Кадетский бал
Кадетский бал
Кадетский бал
Кадетский бал
Кадетский бал
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