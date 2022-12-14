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В Москве открыли посвященное футболу граффити

15:18
  • среда
  • 14 декабря 2022

Оно расположено на автовокзале "Саларьево"

В Москве появилась ещё одна культурная площадка. На автовокзале "Саларьево". Сегодня транспорт столицы - это современная территория, где каждый чувствует себя комфортно.

Там открыли граффити к всемирному Дню футбола. На огромных полотнах - главные победы сборной страны. Экс-форвард российской сборной Андрей Аршавин лично поставил свой автограф.

Автовокзалом "Саларьево" ежедневно пользуются 3 тысячи человек. Пассажиры точно оценят такие яркие и позитивные полотна.

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Граффити на автовокзале "Саларьево"
Граффити на автовокзале "Саларьево"
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин
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