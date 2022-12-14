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В Москве подвели итоги биеннале театрального искусства

15:26
  • среда
  • 14 декабря 2022

Участие в фестивале приняли 17 спектаклей

В Москве завершился биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры". Гости форума впервые увидели новую постановку, которая войдёт в репертуар МХТ.

Это премьера от Марины Брусникиной по книге "Письма в Художественный театр". В основе - реальные истории и мысли от зрителей. Ну а сам фестиваль в этом году был приурочен 125-летию легендарной встречи Станиславского и Немировича-Данченко в Славянском базаре.

Участвовали 17 спектаклей. А победитель получит грант на собственную постановку.

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Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
Закрытие фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"
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