В Москве подвели итоги биеннале театрального искусства

Участие в фестивале приняли 17 спектаклей

В Москве завершился биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры". Гости форума впервые увидели новую постановку, которая войдёт в репертуар МХТ.

Это премьера от Марины Брусникиной по книге "Письма в Художественный театр". В основе - реальные истории и мысли от зрителей. Ну а сам фестиваль в этом году был приурочен 125-летию легендарной встречи Станиславского и Немировича-Данченко в Славянском базаре.

Участвовали 17 спектаклей. А победитель получит грант на собственную постановку.

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