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Боррель признал разногласия в ЕС из-за идеи трибунала по Украине

13:00
  • среда
  • 14 декабря 2022

Это предложение не встретило единогласную поддержку

Идея Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки министров иностранных дел членов Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Франция объявила о начале создания спецтрибунала против России

Чиновник признал, что "есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине". По его словам, была проведена "интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа".

Конкретного результата достичь не удалось, рассказал Боррель. При этом он не стал уточнять, кто из членов ЕС поддержал, а кто выступил против инициативы создания спецтрибунала по Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее на Украине и на Западе была озвучена инициатива по созданию специального трибунала, который занимался бы событиями в рамках украинского кризиса. Франция заявила о начале работы над созданием такого трибунала.

В Министерстве иностранных дел России в ответ указали на цинизм французских властей, которые отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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