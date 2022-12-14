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Четыре человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском

12:50
  • среда
  • 14 декабря 2022

Еще один пострадал

Четыре человека погибли в машине скорой помощи при столкновении с грузовиком под Томском.
Машина скорой помощи перевернулась в Москве после ДТП

Трагедия произошла 14 декабря на трассе Томск – Мариинск в 14:14 по местному времени. Грузовик ехал со стороны села Турунтаево, скорая - со стороны Томска в город Асино. После аварии на месте происшествия произошло возгорание.

Предварительно установлено, что в автомобиле скорой медицинской помощи погибли четыре человека - водитель и пассажиры. Водитель грузовика госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщили в региональном МВД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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