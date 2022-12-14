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Иран оценил переход на рубли в торговле с Россией

13:27
  • среда
  • 14 декабря 2022

Москва и Тегеран расширяют сотрудничество

Российская валюта может стать основной в двусторонних торговых отношениях России и Ирана. Такое мнение в среду, 14 декабря, высказал иранский посол в Москве Казем Джалали.
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Дипломат уточнил, что уже более 40% объема товарооборота между Россией и Ираном осуществляется с помощью рубля, который может принять на себя функцию главной валюты в расчетах между двумя государствами.

Тегеран поддерживал также идею использования рубля в качестве главной валюты в региональных интеграционных союзах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цитирует Джалали ТАСС.

Западные страны и Украина выражали обеспокоенность расширением сотрудничества между Россией и Ираном. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана основано на общих интересах и не направлено против третьих стран.

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