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Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Скорпионам выгодно быть общительными, а к Близнецам будут требовательны на работе

Овны

Планета Хирон, которая гостит в вашем знаке, сегодня попала в немилость к Меркурию. Могут возникнуть непонимание с начальством, трудности на собеседовании.

Тельцы

Земные знаки сегодня сильны за счет энергии звезд, поэтому можно браться за трудоемкие дела. А если есть время на салон красоты или шопинг, вы получите то, что хотели.

Близнецы

И дома, и на работе от вас будут требовать больше, чем вы в состоянии сегодня дать. Не обещайте то, чего не в силах сделать, не попадайтесь в ловушку своего чувства долга.

Раки

Неподходящий день для партнерских проектов, переговоров, консультаций - вам сегодня сложно понимать собеседников. Ограничьтесь делами, в которых все зависит только от вас.

Львы

Вы получите небольшую премию или бонусы, чаевые от клиента - очень кстати перед Новым годом! И да, вам можно и нужно самим проявлять смекалку в этом вопросе.

Девы

Вы в отличной физической форме и хорошем настроении, так что любые дела будут даваться легко. Работа, спорт, социальные контакты - впереди отличный продуктивный день.

Весы

У вас будет шанс договориться с собой по какому-то важному вопросу или удачно побеседовать с психологом. Также вам улыбнется удача в покупках для дома.

Скорпионы

Вам сегодня выгодно быть общительными - удача придет через коммуникации. Знакомьтесь, предлагайте свои услуги и идеи - под лежачий камень вода не течет.

Стрельцы

У этого дня денежная энергия, спешите воспользоваться! Вообще, середина декабря может принести вам существенный рост доходов, есть смысл поработать над этим.

Козероги

День редкостной удачи во всех делах, связанных с учебой, творчеством, воспитанием детей, спортом. А еще Венера с Луной порадуют вас в магазинах и салонах красоты.

Водолеи

У вас все тихо, мило и по-домашнему. Это день земных энергий и спокойных приятных дел, направленных на создание уюта, обустройство семейного гнездышка.

Рыбы

Будьте отрыты для контактов, не замыкайтесь в себе, тогда мир сможет принести вам что-то хорошее. Общайтесь, интересуйтесь другими людьми. И они к вам потянутся.

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